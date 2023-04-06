Şırnak’ta terör örgütü PKK'ya ait silah deposu imha edildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen mağaranın, imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı başlatılan, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.
PKK'YA AİT MAĞARAYA OPERASYON
Faaliyet kapsamında, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu olarak kullanılan mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, 11 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 gaz tabancası, 10 bin 210 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.
Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
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