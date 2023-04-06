Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya ait silah deposu imha edildi

PKK'YA AİT MAĞARAYA OPERASYON

Faaliyet kapsamında, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, 11 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 gaz tabancası, 10 bin 210 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.



Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.