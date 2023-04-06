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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İskenderun'daki konteyner kentte yaptığı inceleme sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, AK Partili belediyelerin de bölgede A’dan Z’ye her şeyi yaptıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde 2 ay içinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Burada bir evde olması gerekenler konteyner evlerde mevcut" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçti.

Hükümet afet sonrası her şeyiyle sahada yer aldı.

Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AK Partili belediyeler de bölgede sıkı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi Konteyner Kenti'ni inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri A Haber'de açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

İskenderun'da hem enkazların kaldırılmasını hem de acil yıkılacak binaların yıkımı konusundaki çalışmaları hep birlikte gözden geçirdik. Şimdi de Üsküdar Belediyemizin, burada yaptığı 500 ailenin oturacağı konteyner kentteyiz. Öncelikle buradan Üsküdar Belediyesi ve bunun gibi olup deprem bölgesini yalnız bırakmayan belediyelere, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum.

"AFETZEDELERİN RAHAT EDEBİLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR"

Üsküdar Belediyesi ne gerekiyorsa burada yapmış. İğneden ipliğe ne varsa. Büyük bir gayret gösterdi. Burada betonların dökülmesinden aşevlerine kadar hemen hemen bütün sosyal alanlarını büyük bir özenle burada deprem bölgesinde yaşayan insanların rahat edebilmesini temin edebilmek için gereken yapıldı. Kalıcı konutlara geçilene kadar güvenli bir şekilde kalmaları için her şey yapılmış. Şu anda bugün itibariyle deprem bölgesinde 56 bin konteyner kuruldu. Vatandaşlarımız buralara sırayla alınmakta.

"100 BİN KONTEYNER SAYISINA ULAŞACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlandırdığı gibi o 2 ay içindeki 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Ve köyler içinde şu anda yerler tespit edildi. Köylere de tuvalet ve banyosu olan katlanır konteynerler yaklaşık 65 bin tane planlandı ve gerçekleştirilecek.

"DEPREM BÖLGESİNDE AKŞAMLARI 2 MİLYON KİŞİYE İFTAR"

AK Partili belediyeler deprem bölgesinde hiçbir boşluk bırakmamakta. Tuvalet temizliğinden ilaçlamaya altyapısından bunların tesisatlarının bağlanmasına kadar her şey yapılmakta. Deprem bölgesinde akşamları 2 milyon kişiye iftar yemeği verilmekte. Bu büyük bir rakam. Belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaktadır. Burada belediyelerimiz sağlık alanında da hizmet vermekte. Tesislerini kurdular. Eğitim alanında da katkıları var. Buradaki travmanın atlatılması için güçlü bir çalışma içindeler.

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