İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İskenderun'daki konteyner kentte yaptığı inceleme sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, AK Partili belediyelerin de bölgede A’dan Z’ye her şeyi yaptıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde 2 ay içinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Burada bir evde olması gerekenler konteyner evlerde mevcut" ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçti.
Hükümet afet sonrası her şeyiyle sahada yer aldı.
Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AK Partili belediyeler de bölgede sıkı bir çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi Konteyner Kenti'ni inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri A Haber'de açıkladı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:
İskenderun'da hem enkazların kaldırılmasını hem de acil yıkılacak binaların yıkımı konusundaki çalışmaları hep birlikte gözden geçirdik. Şimdi de Üsküdar Belediyemizin, burada yaptığı 500 ailenin oturacağı konteyner kentteyiz. Öncelikle buradan Üsküdar Belediyesi ve bunun gibi olup deprem bölgesini yalnız bırakmayan belediyelere, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum.
"AFETZEDELERİN RAHAT EDEBİLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR"
Üsküdar Belediyesi ne gerekiyorsa burada yapmış. İğneden ipliğe ne varsa. Büyük bir gayret gösterdi. Burada betonların dökülmesinden aşevlerine kadar hemen hemen bütün sosyal alanlarını büyük bir özenle burada deprem bölgesinde yaşayan insanların rahat edebilmesini temin edebilmek için gereken yapıldı. Kalıcı konutlara geçilene kadar güvenli bir şekilde kalmaları için her şey yapılmış. Şu anda bugün itibariyle deprem bölgesinde 56 bin konteyner kuruldu. Vatandaşlarımız buralara sırayla alınmakta.
"100 BİN KONTEYNER SAYISINA ULAŞACAĞIZ"
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlandırdığı gibi o 2 ay içindeki 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Ve köyler içinde şu anda yerler tespit edildi. Köylere de tuvalet ve banyosu olan katlanır konteynerler yaklaşık 65 bin tane planlandı ve gerçekleştirilecek.
"DEPREM BÖLGESİNDE AKŞAMLARI 2 MİLYON KİŞİYE İFTAR"
AK Partili belediyeler deprem bölgesinde hiçbir boşluk bırakmamakta. Tuvalet temizliğinden ilaçlamaya altyapısından bunların tesisatlarının bağlanmasına kadar her şey yapılmakta. Deprem bölgesinde akşamları 2 milyon kişiye iftar yemeği verilmekte. Bu büyük bir rakam. Belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaktadır. Burada belediyelerimiz sağlık alanında da hizmet vermekte. Tesislerini kurdular. Eğitim alanında da katkıları var. Buradaki travmanın atlatılması için güçlü bir çalışma içindeler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
- Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
- 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
- Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
- Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...
- EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...
- Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...
- Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...
- Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...