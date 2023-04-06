İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız

"100 BİN KONTEYNER SAYISINA ULAŞACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlandırdığı gibi o 2 ay içindeki 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Ve köyler içinde şu anda yerler tespit edildi. Köylere de tuvalet ve banyosu olan katlanır konteynerler yaklaşık 65 bin tane planlandı ve gerçekleştirilecek.

"DEPREM BÖLGESİNDE AKŞAMLARI 2 MİLYON KİŞİYE İFTAR"

AK Partili belediyeler deprem bölgesinde hiçbir boşluk bırakmamakta. Tuvalet temizliğinden ilaçlamaya altyapısından bunların tesisatlarının bağlanmasına kadar her şey yapılmakta. Deprem bölgesinde akşamları 2 milyon kişiye iftar yemeği verilmekte. Bu büyük bir rakam. Belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaktadır. Burada belediyelerimiz sağlık alanında da hizmet vermekte. Tesislerini kurdular. Eğitim alanında da katkıları var. Buradaki travmanın atlatılması için güçlü bir çalışma içindeler.