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Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalar sürüyor! İşte afet bölgesinde son durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Malatya’da enkaz kaldırma çalışmalar sürüyor! İşte afet bölgesinde son durum

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.

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