Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz vatandaşların canını hiçe sayıyor: Çöken tesisi ihaleye verdi
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’ni "Benim prestij projem" diye tanıtıp merkezi 7 yılda zar zor tamamlamıştı. 11 milyonluk merkezin temeli ve yolları çökmüştü. Vatandaşların canını hiçe sayan Türkyılmaz, zemini çöken ve duvarları çatlayan tesisleri ihaleye verdi. Vatandaşlar ise tesislerin sağlamlığından endişeli.
Ancak o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı tamamlanabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu.
Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.
TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI
Skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü örttürdü.
Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye çıkardı.
BÜYÜK BİR MÜJDE GİBİ DUYURDU
İlk ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi. A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı. Türkyılmaz, sonuçlanan ihaleyi büyük bir müjdeymiş gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Bu yaz, halkın kullanımına açılacak olan alanda zemin ve tesislerin dayanıklılığı ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.
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