CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan Lozan Antlaşması'na aykırı ifadeler!
Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz, Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 Belediye Başkanı ve Feher Rum Patriği Bartholomeos ile Mudanya’da bir araya geldi. Türkyılmaz, buluşmayla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, Bartholomeos için “Ekümenik Patriği” ifadesini kullandı. Paylaşım kısa sürede büyük tepki toplayınca silmek zorunda kaldı.
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, mübadelenin 100'üncü yılında Türk-Yunan buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ortodoks Kilisesi Metropoliti İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ve Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 Belediye Başkanı davet edildi.
Saat 15:36'da yaptığı paylaşımın ardından kısa bir sürede büyük tepki alan CHP'li Başkan, Saat 17:00'de paylaşımı silip değiştirmek zorunda kaldı.
"TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMA AMACI GÜDÜYOR"
Bursa'daki Sultan Abdulamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, CHP'li Türkyılmaz'ın paylaşımına tepki gösterdi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Ekümenik kelimesi, dünyada tüm Ortodoks kiliseleri üzerinde hakimiyet kurmayı hedefler.
Rusya ve dünyanın birçok ülkesinde Ortodoks kiliseleri var ve İstanbul'daki Metropolitin, Ekümenik iddiasını asla kabul etmiyor. Zira bu durum Türkiye'nin kuruluş senedi olan Lozan'a da aykırıdır.
Bu ekümenik iddiası, belli odaklar tarafından İstanbul'da tıpkı Vatikan gibi Ortodoks Hıristiyan Ekümenik Devleti oluşturma ve Türkiye'yi parçalama amacı güdüyor.
Yunanistan bu yüzden AB ve ABD'den aldığı güçle ekümenik sıfatında ısrar ediyor. CHP'li Hayri Türkyılmaz da buna alet oluyor" dedi.
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