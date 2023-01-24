CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan Lozan Antlaşması’na aykırı ifadeler!

Trilye mahallesindeki Taş Mektep'te gerçekleşen buluşma ve etkinliklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Türkyılmaz, Lozan Antlaşmasına aykırı olmasına ve diğer tüm Hıristiyan kiliselerinin kabul etmemesine rağmen, Bartholomeos'a ekümenik Lider ifadesini kullandı.