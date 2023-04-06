Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den seçim için üç sürpriz | Öğrenciye bayram ikramiyesi, vatandaşlık fonu ve aile hesabı
Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar, "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor.
Başkan Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor.
Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da Ankara Arena'da yapılacak. Başkan Erdoğan, kampanyada kullanılacak fotoğrafları da çektirdi. Bunlar ilk olarak tanıtım toplantısında kamuoyu ile buluşacak.
SÜRPRİZLER ORTAYA ÇIKIYOR
Başkan Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.
Yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek.
İŞTE O SÜRPRİZLER
Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:
VATANDAŞLIK FONU KURULACAK
Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.
Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.
EVLENECEK ÇİFTLERE 2-3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.
ÖĞRENCİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.
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