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İBB bıraktı Ulaştırma Bakanlığı tamamladı! Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılış için gün sayıyor | Bakan Karaismailoğlu A Haber'e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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İBB bıraktı Ulaştırma Bakanlığı tamamladı! Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılış için gün sayıyor | Bakan Karaismailoğlu A Haber’e konuştu

İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Hattın açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı.

Hattın açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metro istasyonu. Hastane dünyadaki ilklerden bir tanesi. Günde 100 bin hasta hareketi oluyor. Bu kadar büyük yoğunluklu bir hastanenin yapılacağını bildiğimizde buraya acilen Büyükşehir Belediyesi'ndeyken planlamasını yaptık böyle bir metre istasyonu tasarlamıştık.

Burası 2017 yılı sonunda ihale edilmiş 2018 yılında imalatlarına başlanmış bir metro hattı. İmalatlar devam ederken seçimlerden sonra yeni yönetim bu hattı yapmayacaklarını bize bildirdiler.

"İBB YÜZDE 5'TE BIRAKTI"

Düşünebiliyor musunuz bir hastanenizin yolunu yapmayan bir yerel yönetimden bahsediyoruz. 1 ay gibi bir kısa sürede o yolların hepsini tamamladık.

Bizlere söylediklerinde yüzde 5 seviyesindeydiler.

İBB projeyi yüzde 5'te bıraktı. 2,5 yıl bile dolmadan burayı bitirdik hizmete açtık.

1 saatte 70 bin yolcuyu taşıyabilecek kapasiteli bir metro hattı.

Bağcılar Kirazlı'dan buraya 23 dakikada gelebilecek vatandaşlarımız.

Başakşehir - Havalimanı araı 24 dakika.

4 istasyondan oluşan hat tek yönde olacak.

AÇILIŞ NE ZAMAN?

Bütün işlerimizi bitirdik. 1-2 günlük bir test işimiz var. Onu da tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde görkemli bir törenle bunu milletimizin hizmetine suncağız.

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