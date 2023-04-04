İBB bıraktı Ulaştırma Bakanlığı tamamladı! Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılış için gün sayıyor | Bakan Karaismailoğlu A Haber’e konuştu

Hattın açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metro istasyonu. Hastane dünyadaki ilklerden bir tanesi. Günde 100 bin hasta hareketi oluyor. Bu kadar büyük yoğunluklu bir hastanenin yapılacağını bildiğimizde buraya acilen Büyükşehir Belediyesi'ndeyken planlamasını yaptık böyle bir metre istasyonu tasarlamıştık.