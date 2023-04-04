ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti neyin işareti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı Bloomberg'i rahatsız etti
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyon tarafından ortak aday gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ABD hattındaki temaslar daha görünür oldu. Kılıçdaroğlu aylar önce icazet için ABD'nin Ankara Büyükelçis Jeff Flake'i CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, Amerika'ya ders vermemiz lazım diyerek bu temasa tepki gösterdi. Erdoğan, "Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tepkisi ABD basınını rahatsız etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun adayı oldu.
Terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'na açık destek verirken ABD ile yapılan temaslar da hız kazandı.
Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.
Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep oldu.
KUMANDAYI ABD'YE VERMEK İSTEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ DE GÖRÜŞMEDE
Öte yandan görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: KAFANI ÇALIŞTIR
Hafta Bağcılar'da ülkü ocakları ziyaret eden Başkan Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in Kılıçdaroğlu ile temasına ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"
"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."
BLOOMBERG RAHATSIZ OLDU
Erdoğan'ın tepkisi ABD basınının zoruna gitti.
ABM merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın seçim söylemi, bir dizi muhalefet ziyareti nedeniyle ABD'yi hedef alıyor" sözleriyle haberi manşete taşırken Başkan Erdoğan'ın, muhalefet liderini ziyaret eden ABD büyükelçisini eleştirdiğini aktardı.
Bloomberg, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimde ABD'ye bir ders verme taahhüdünde bulunduğuna da vurgu yaptı.
Başkan Erdoğan'ın tepkisinden "Seçim kampanyasının şimdiye kadarki en açık Batı karşıtı yorumu" ifadeleriyle bahsedildi.
ABD'NİN SEÇİM HAMİLİĞİ VE KAMUFLE ÇABASI
Öte yandan Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu ABD'nin CHP ile temasına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.
Temasa, "Amerikalı Büyükelçi'nin kamuflajı" nitelemesini yapan Müderissoğlu şunları yazdı;
"ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bu sıralar hayli hareketli. Üstelik bu hareketi, seçime 6 hafta kala siyasi sahnede sergiliyor. Esasen bir büyükelçinin görev yaptığı ülkede seçim tarihi ilân edildikten sonra açıkça ortalıkta gezinmemesi gerekiyor. Ama Amerikalılar, "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" diye düşünmekten vazgeçmedikleri için pervasız olabiliyorlar. ABD Büyükelçisi'nin siyasi parti genel merkezlerindeki trafiğinin CHP ayağı, haliyle tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu en net biçimde dile getirdi. Amerikan diplomasisi, sadece CHP, İYİ Parti, HDP'ye olan ilgisini kamufle etmek için büyükelçinin yolunun AK Parti'den de geçmesini sağladı! Ama bu taktik hamle bile 6'lı Masa + HDP'nin hamisi olma rolünü gizlemeye yetmedi!"
CIA DE TOPA GİRDİ: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"
CHP - ABD teması gündemdeyken CIA de topa girdi! CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.
Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
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