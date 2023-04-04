ABD Büyükelçisi Jeff Flake’in Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti neyin işareti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışı Bloomberg’i rahatsız etti

ABD'NİN SEÇİM HAMİLİĞİ VE KAMUFLE ÇABASI

Öte yandan Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu ABD'nin CHP ile temasına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.

Temasa, "Amerikalı Büyükelçi'nin kamuflajı" nitelemesini yapan Müderissoğlu şunları yazdı;

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bu sıralar hayli hareketli. Üstelik bu hareketi, seçime 6 hafta kala siyasi sahnede sergiliyor. Esasen bir büyükelçinin görev yaptığı ülkede seçim tarihi ilân edildikten sonra açıkça ortalıkta gezinmemesi gerekiyor. Ama Amerikalılar, "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" diye düşünmekten vazgeçmedikleri için pervasız olabiliyorlar. ABD Büyükelçisi'nin siyasi parti genel merkezlerindeki trafiğinin CHP ayağı, haliyle tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu en net biçimde dile getirdi. Amerikan diplomasisi, sadece CHP, İYİ Parti, HDP'ye olan ilgisini kamufle etmek için büyükelçinin yolunun AK Parti'den de geçmesini sağladı! Ama bu taktik hamle bile 6'lı Masa + HDP'nin hamisi olma rolünü gizlemeye yetmedi!"