Birkaç oy uğruna daha kaç maske takacak? Siyasal İslamcı Kılıçdaroğlu

İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Siyasal İslamcı Kılıçdaoğlu" başlıklı güne damgasını vuran yazısı

Bizim çocuk "Yeni albümü çıktı" der gibi, "Kılıçdaroğlu'nun yeni seccadesi çıktı!" deyince afalladım.

Hiçbir şeyden haberim yoktu. Gün boyu haberlere bakmamıştım.

"Nasıl yani oğlum?" dedim.

Cep telefonundan ilgili fotoğrafı gösterdi. Sevgili Kılıçdaroğlu yine ayakkabılarıyla seccadeye basıyordu. Öncekinden farklı olarak ikili fotoğraftı bu. Yani, "Kalabalıktı, göremedim!" diyeceği bir durum yoktu.

Gelgelelim, madem görmediğini söylüyor, beyan esastır.

Lakin sorun da burada; yani belirli bir duyarlığı ısrarla görmemesinde. Üstelik hem kalabalıklarda hem tenhalarda!

Sevgili Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr sosyolojiden oy kapma belasına orda burda, iftarlarda kendini gösterirken seccadeye ayakkabılarıyla basacak kadar görmemesi başlı başına ibretlik bir durum!

Oysa olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmayı deneseydi en azından seccadeyi görürdü.

***