Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

Ortada böyle kaotik bir masa fotoğrafı varken, masaya bir de Muharrem İnce davet edildi. Göstermelik olduğu her hâlinden belliydi. Büyük ihtimalle de masayı kuran siyaset mühendislerinin "zafiyetlerini" örtecek ve "suçlu" ilan edecekleri birine ihtiyaçları vardı. Bu yüzden İnce'ye eli boş gidildi ve algının adresi gösterildi. CHP'nin trolleşen sanatçıları ve yazarları da hemen harekete geçti:

