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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

HDP ve PKK'nın açıktan destek verdiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içerideki yönetim kabiliyetini kaybettiği ve yeni krizlerin kapıya dayandığı belirtildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere 7'li koalisyonu bekleyen birçok başlıkta sorunlar yaşanacağını kaleme aldı. Yaşanan krizlerin böyle devam etmesi halinde masanın dağılmadan seçimi tamamlamalarının zor olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:52
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Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

Yedili Masa partilerinde kriz içinde kriz yaşanıyor. İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu krizi bitmeden, CHP'de "seccade krizi" baş gösterdi. CHP'de bu genetik krizin farklı versiyonlarını daha çok göreceğiz. Burada duracağını da sanmıyorum, eli kulağında daha büyük krizler kapıda bekliyor. Sırada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın etkisiz cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi ve 9 Nisan'da açıklanacak milletvekili listeleri krizi var.

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Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

Bunlara küresel güçlerin işaretiyle masaya yön çizen Kandil baronlarının iç siyaseti kirletme girişimlerini de ekleyin. Böyle giderse, bırakın masanın umut olmasını, dağılmadan seçim tamamlaması bile zor.

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Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

Ortada böyle kaotik bir masa fotoğrafı varken, masaya bir de Muharrem İnce davet edildi. Göstermelik olduğu her hâlinden belliydi. Büyük ihtimalle de masayı kuran siyaset mühendislerinin "zafiyetlerini" örtecek ve "suçlu" ilan edecekleri birine ihtiyaçları vardı. Bu yüzden İnce'ye eli boş gidildi ve algının adresi gösterildi. CHP'nin trolleşen sanatçıları ve yazarları da hemen harekete geçti:

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Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

"Bu seçim kaybedilirse suçlu Muharrem İnce'dir..."
Son viraja girilirken yükseliş trendine giren İnce, bu tür algı operasyonlarına rağmen geri adım atmadı ve sert kaya olduğunu gösterdi. Neden ve niçin masada olmayacağını hem Yedili Masa'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı söyledi hem de o söylediklerinin altını dolduran siyasi ekseni ve duruşu kamuoyuna açıkladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu 7’li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali

'SARAYIN ADAMI' MAKBUL OLDU
Son ana kadar görmezden gelinen, ötekileştirilen, "sarayın adamı" diye suçlanan İnce'nin hızlı yükselişi şaşırtıcı olsa da aslında nedensiz değildi.