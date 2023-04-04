Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonda kontrolü kaybetti! Seçimi tamamlamadan dağılma ihtimali
HDP ve PKK'nın açıktan destek verdiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içerideki yönetim kabiliyetini kaybettiği ve yeni krizlerin kapıya dayandığı belirtildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere 7'li koalisyonu bekleyen birçok başlıkta sorunlar yaşanacağını kaleme aldı. Yaşanan krizlerin böyle devam etmesi halinde masanın dağılmadan seçimi tamamlamalarının zor olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:52Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:52