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Birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 ilde 9 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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