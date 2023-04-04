’Su yok’ dedi depremzedeler tepki gösterdi! Adıyamanlılar FOX TV’nin yalanını böyle ifşa etti

10 TANE ADAMDAN BİRİNİ ÇEKİYORSUNUZ O DA YANDAŞ BULMAK İÇİN

FOX TV'nin haber değil devleti karalamak için operasyon yaptığı belirten vatandaşlar, "Devletin hakkını inkar eden en büyük saygısızlığı yapmıştır. Bu topraklarda insanlar edebiyle şerefiyle yaşar."