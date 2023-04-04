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'Su yok' dedi depremzedeler tepki gösterdi! Adıyamanlılar FOX TV'nin yalanını böyle ifşa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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’Su yok’ dedi depremzedeler tepki gösterdi! Adıyamanlılar FOX TV’nin yalanını böyle ifşa etti

Yalan haberlerle algı operasyonu yapmaya çalışan Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokasyonuna Adıyamanlılar geçit vermedi. Devleti karalamak için her yolu deneyen FOX TV bu kez de 'su yok' yalanını ekranına taşıdı. FOX TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise, "Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi." dedi.

Asrın çifte felaketinin ilk gününden itibaren devlet her türlü imkanını seferber ederken 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan fondaşlar da provokasyona devam ediyor.

YANDAŞLARI BULUYORLAR
Adıyaman'da su dağıtımına sırasında provokatif haber yapmak için hazırlanan Amerikan sermayeli FOX TV'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Kendilerine yandaş muhtarlar bulup çekim yaptıklarını belirten vatandaş FOX TV muhabiri ve kameranına tepki gösterdi.

10 TANE ADAMDAN BİRİNİ ÇEKİYORSUNUZ O DA YANDAŞ BULMAK İÇİN
FOX TV'nin haber değil devleti karalamak için operasyon yaptığı belirten vatandaşlar, "Devletin hakkını inkar eden en büyük saygısızlığı yapmıştır. Bu topraklarda insanlar edebiyle şerefiyle yaşar."

"Burada yandaş muhtarlar bulup milleti, devleti karalayamazsınız. Sabahtan beri 10 tane adamdan bir tanesini çekiyorsunuz o da yandaş bir tane bulmak için. Devlet buraya defalarca araçlarla su getirdi." dedi.



MİLLET ALA ALA KOYACAK YER BULAMIYOR
FOX TV'nin önceden alana gelerek belirledikleri kişilerle röportaj yaptığını belirten vatandaş, alışveriş yapan bir depremzedeye, "Ağabeyim de burada, bütün ihtiyaçlar burada karşılanıyor" diyor. İnsanların ihtiyaçları karşıladıklarına dikkat çeken depremzede ise, "Millet ala ala koyacak yer bulamıyor suyundan her şeyinden." ifadelerini kullandı.

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