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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da vefatının 26. yılında Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan yanına gelen vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti.

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