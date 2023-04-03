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Başkan Erdoğan'dan milletvekilleri ile iftar programında kritik açıklamalar

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan milletvekilleri ile iftar programında kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 27. dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan 1 yıl içinde deprem bölgesinde 319 bin konut ve köy evi yapılacağına yönelik söz verdiklerini belirtirken "Hiçbir tuzak Türkiye'yi yolundan çeviremez" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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