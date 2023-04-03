Emine Erdoğan ile buluşan kursiyerler anlattı: Bir anne gibi bizimle ilgilendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hatay'daki ziyareti sırasında Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından açılan dikiş kursunda öğrenim gören depremzede kursiyerlerle bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın buluştuğu öğrenciler duygularını anlattı. Kursiyer Büşra Yeşilel, "Dikiş kursuna yeni başladığımı söyledim. Bana moral verdi, daha güzel şeyler dikeceğime inandırdı. Her birimizle bir anne gibi yakından ilgilendi. Çok mutlu oldum" dedi.
Giriş Tarihi: 03.04.2023
09:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
09:30
Asrın felaketinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedeler için Şule Yüksel Şenler Vakıf öncülüğünde dikiş kursu açıldı. Vakfın Onursal Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay ziyaretinde dikiş kursuna uğrayarak genç kursiyerlerle bir araya geldi. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet edip kendilerine kolaylıklar diledikten sonra onlarla birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kursiyer Büşra Yeşilel, "Dikiş kursuna yeni başladığımı söyledim. Bana moral verdi, daha güzel şeyler dikeceğime inandırdı. Her birimizle bir anne gibi yakından ilgilendi. Çok mutlu oldum" derken Elif Kötüce, "Emine hanımın bizi ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandım. Bize sorular sordu ve daha güzel işler çıkaracağımız yönünde bizleri motive etti. Başarılarımızın devamını diledi. Onunla tanıştığımız için çok mutlu olduk" dedi.
AMAÇ GENÇ KIZLARA ALTIN BİLEZİK…
Depremin etkilediği iller arasındaki Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya'da kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedelerin zaman geçirmesi için onlarca sosyal faaliyet alanları oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de Şule Yüksel Şenler Vakıf Üretim Atölyesi. Atölyede sabah saatlerinde 7 öğrenci öğlenden sonra da 7 öğrenci olmak üzere toplam 14 kursiyere usta öğreticiler Seval Gücel ve Ferya Akıl tarafından dikiş kursu veriliyor. Yaz sonuna kadar devam etmesi planlan dikiş kursunda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin daha sonra seri üretime geçeceklerini söyleyen Ferya Akıl, "Öğrencilerimize ilk hafta makinenin parçalarını tanıtarak makineyle öz deşmelerini sağlıyoruz. Sonra küçük bezlere dikiş yapıyorlar. Şimdilik dikimi kolay ve pratik olan pijama ve lastikli etek gibi ürünler üretiyoruz. Seri üretime geçince hem üreten kızlarımız gelir elde etmiş olacak hem de üretilen parçalar ihtiyacı olan depremzedelere verilecek" dedi.
"BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAKTIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz hafta Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesini ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, atölyenin önemini anlatarak, şöyle konuşmuştu: "Şimdi büyük acı yaşandı. Tabii o acılarla baş başa kalındığı zaman, insanın ruh hali maalesef hiç de iyi olmaz. Onun için işe yarar hale gelmeniz, meşgale edinmeniz, bir şeyler öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla bu merkezler bu açıdan büyük bir açığı kapatacaklar inşallah. Bir şeylerle ilgilenince inşallah yavaş yavaş bu anılarından sıyrılıp geleceğe daha iyi bakabilecekler. Ben buna inanıyorum çünkü hayat devam ediyor."
Ziyaret sırasında Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesinde eğitim gören kursiyerler Esra Tümyürek, Elif Kötüce ve Büşra Yeşilel ile bir araya gelerek sohbet eden Emine Erdoğan çekildiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.