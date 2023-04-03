Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan’dan “Askeri İşbirliği Madalyası”

Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayi alanlarında da başarıyla geliştiğinin altı çizilerek, iş birliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev'e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ MADALYASI VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliği alanındaki hizmetlerinden dolayı Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü.