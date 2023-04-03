Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan’dan “Askeri İşbirliği Madalyası”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Bakü'de görüştü. Burada Aliyev, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti. Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Bayraktar, kabul sonrasında Aliyev’e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti. Bu ziyaret ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya gelen Selçuk Bayraktar’a, Bakan Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında Bakü'de bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e ileten Bayraktar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından sağlanan yardımlardan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev'e teşekkürlerini bir kez daha ifade etti.
"KARDEŞLİK GÖREVİ"
Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.
Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak nitelendirdi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretleri memnuniyetle hatırlatan Aliyev, Başkan Erdoğan'ın işgalden kurtarılmış topraklara yaptığı ziyaretlerin özel bir önem taşıdığını kaydetti.
Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı.
Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti.
Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayi alanlarında da başarıyla geliştiğinin altı çizilerek, iş birliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev'e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti.
ASKERİ İŞBİRLİĞİ MADALYASI VERİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliği alanındaki hizmetlerinden dolayı Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü.
Selçuk Bayraktar'ı Azerbaycan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını, bu ilişkilerin zaman içinde geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.
Hasanov, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki dostane ilişkilerinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurguladı. Sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Hasanov'a teşekkürlerini ileten Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür görüşmelerin karşılıklı iş birliğini genişletmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri-teknik iş birliğinin mevcut durumu ve perspektiflerinin ele alındığı görüşmede Hasanov, Selçuk Bayraktar'ı "Askeri iş birliği alanındaki hizmetler için" madalyasıyla ödüllendirdi.
BAYKAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Aliyev'e şükranlarını sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi. Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı.
Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayisinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
BAYRAKTAR TEKNOLOJİ AZERBAYCAN KURULDU
Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi.
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.
Selçuk Bayraktar ziyaret sonunda Cumhurbaşkan Aliyev'e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.
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