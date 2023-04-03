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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tören ile araçları teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik renginde olan Togg'u tercih ederken, Emine Erdoğan'a ise 34 EE 2071 plakalı Anadolu kırmızısı rengindeki araç teslim edildi. Erdoğan çifti, daha sonra araca binerek iftar öncesi yeni akıllı cihazlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde tur attı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 19:30
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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı.

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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.

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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan düzenlenen teslim töreni sonrası iftar öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde kısa bir tura çıktı.

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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...
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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...