MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı: Ülkücü Hareket yolundan sapma göstermeyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ölümünün 26'ncı yıl dönümünde anarak, "Merhum Türkeş Bey tehlikeler karşısında sarsılmayan duruş, tehditler karşısında zaaf göstermeyen şuurdu, müstesna bir dava ve siyaset insanıydı" dedi. Bahçeli, "Ülkücü Hareket, zillete karşı milletin yanında olmanın izinden ve yolundan hiç sapma göstermeyecektir." mesajını verdi.
MHP Lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölümünün 26'ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bahçeli, "Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, milletimizin takdir ve taltifine hak kazanmış müstesna bir dava ve siyaset insanıydı. Fani hayatını, faziletli gönlüyle ülkesine, milletine ve ülkülerine adamıştı. Türkiye'nin çetin ve zorlu dönemlerinde taviz ve teslimiyete düşmeyen sağlam ve sağduyulu bir mizaç haklı mücadelesine ve haysiyetli fikri muhtevasına tam olarak hakimdi. Merhum Türkeş Bey tehlikeler karşısında sarsılmayan duruş, tehditler karşısında zaaf göstermeyen şuurdu. Milli ve manevi değerleri rehberi yapmış, Türk siyasetini zamanlar üstü bir perspektiften, tarih ve kültür prizmasından kavramayı başarmıştı. Tarihten geleceğe giden yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve son 54 yılına damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni, kahramanların taşıdığı milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamaktır. Bu sorumluluk, büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukaddes bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda olduğu bir ecdat yadigarıdır" dedi.
"ÜLKÜCÜ HAREKET, YOLUNDAN SAPMA GÖSTERMEYECEK"
Merhum Alparslan Türkeş'in gafil yönetimlerin elinde zayıflayan ve zedelenen milli kimliğin farkında olduğunu belirten Bahçeli, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Töreden uzaklaşma ile tahrip olmuş esenliğin kaygısını taşıyordu. Basit çıkar kavgalarıyla, mütemadi operasyonlarla, karanlık oyunlarla elimizden kayıp giden coğrafyaların görkemli anılarını kalbinde hissediyordu. Düşülmüş tuzakları, yazılan habis senaryoları, suikasta uğrayan millet varlığını, buna rağmen tarihin pek çok döneminde Türklüğün kabuğunu kırıp bayrak gibi yükselişini biliyor ve özümsüyordu. En önemlisi, başkalaşma, yabancılaşma ve yozlaşma ile bozulan değerlerin ve kaybedilen özgüvenin karşısındaki yegane ve aşılması imkansız hisardı. Kabul edilmelidir ki, içinden geçtiğimiz tarih aralığında Türkiye ve Türk milleti, milli bekasının devamı konusunda tarihinin en kritik dönemlerinden birisi ile karşı karşıyadır. 14 Mayıs seçimleri bu açıdan bir eşiktir. Cumhuriyet'in kuruluşundan 6 yıl önce doğan Türkeş Bey'in siyasi mücadelesi ve emanetleri çok şükür 100'üncü yıla erişmiştir. Önümüzdeki Türk ve Türkiye Yüzyılı da cumhurun iradesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni beklemektedir. Merhum Türkeş Bey, geçmişi analiz edip geleceğin ilkelerini belirlerken yaptığı gibi, Milliyetçi Ülkücü Hareket; ihanetlere karşı dikkatin, hilelere karşı uyanık duruşun, bozgunlara karşı tedbirli olmanın, ayrılıklara karşı birleşme hasletinin, çürümeye karşı öze dönme azminin, zillete karşı milletin yanında olmanın izinden ve yolundan hiç sapma göstermeyecektir."
"DAVASINA SEVDALI BİR YÜREKTİ"
Milli birlik ve kardeşliğin simgesinin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türklerin ve Türkiye sevdalılarının olacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Zira Türkeş Bey'in çağrısı ve fikri çehresi de buydu. Partimizin 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış hem de toplumsallaştırmıştır. Milletin ve devletin her alandaki temel sorunları düşünce kalıbına oturtulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. 1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, kurucusu Türkeş Bey'le tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği kaldığı yerden onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır. Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir. Hiçbir menfaat vaadine aldanmamıştır. Satanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yorulanlardan, ilk zorlukta vazgeçenlerden hiç olmamıştır. Bu vasfıyla partimizin kurucu liderliğini onurla sahiplenmiştir. O, inanmış ve davasına sevdalı bir yürekti. O, Türkiye'nin en çalkantılı devirlerinde istikrar ve ümit ışığıyla çevresini aydınlatmıştı. Ona gönül ve vefa borcumuz ziyadesiyle fazladır. İki eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları da kutlu varlığını, mutlak devamlılığını, Türk milletine hizmet aşkını sonuna kadar sürdürecektir. Vefatının 26'ncı yıl dönümünde Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı; bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet, ruhları da şad olsun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı? 2023 Nisan ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- LGS başvuruları ne zaman yapılacak 2023? LGS 2023 başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ para iadesi nasıl alınır, ödemeler başladı mı? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak?
- EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine var mı?
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER