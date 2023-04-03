MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’i andı: Ülkücü Hareket yolundan sapma göstermeyecek

"DAVASINA SEVDALI BİR YÜREKTİ"

Milli birlik ve kardeşliğin simgesinin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türklerin ve Türkiye sevdalılarının olacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Zira Türkeş Bey'in çağrısı ve fikri çehresi de buydu. Partimizin 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış hem de toplumsallaştırmıştır. Milletin ve devletin her alandaki temel sorunları düşünce kalıbına oturtulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. 1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, kurucusu Türkeş Bey'le tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği kaldığı yerden onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır. Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir. Hiçbir menfaat vaadine aldanmamıştır. Satanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yorulanlardan, ilk zorlukta vazgeçenlerden hiç olmamıştır. Bu vasfıyla partimizin kurucu liderliğini onurla sahiplenmiştir. O, inanmış ve davasına sevdalı bir yürekti. O, Türkiye'nin en çalkantılı devirlerinde istikrar ve ümit ışığıyla çevresini aydınlatmıştı. Ona gönül ve vefa borcumuz ziyadesiyle fazladır. İki eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları da kutlu varlığını, mutlak devamlılığını, Türk milletine hizmet aşkını sonuna kadar sürdürecektir. Vefatının 26'ncı yıl dönümünde Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı; bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet, ruhları da şad olsun."

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