Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocakları'na ziyaret
GÜNDEM ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreni sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.
AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Rafah'ın oluşturduğu Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı.
CUMHUR İTTİFAKI 14 MAYIS İÇİN SAFLARI SIKLAŞTIRDI
Başkan Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.
Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.
Başkan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe'de eşlik etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izle! FB - BJK DERBİ maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Rezene çayı nedir, ne işe yarar? Faydaları neler? Stres ve depresyon tedavisinde kullanılıyor! Rezene çayı nasıl yapılır?
- 700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...
- Kurtlar Vadisi KAOS 2023 YAYIN TARİHİ | açıklandı mı, son durum ne? Hangi kanalda, platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...
- Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR'dan her ay asgari ücret (8.506 TL)! Şartlara dikkat!
- 200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!
- MSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...