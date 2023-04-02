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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocakları'na ziyaret

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Bağcılar Ülkü Ocakları’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreni sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Rafah'ın oluşturduğu Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe'de eşlik etti.

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