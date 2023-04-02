Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocakları'na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreni sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.