02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'nin gölgesinde kalan İYİ Parti'de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

HDP'nin gölgesinde kalan İYİ Parti'de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
ABONE OL
HDP’nin gölgesinde kalan İYİ Parti’de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

İYİ Parti'de kazanlar kaynamaya başladı. Partinin ağır toplarından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etmişti. HDP'nin 6'lı koalisyona fiilen dahil olmasıyla birlikte milliyetçi geçinen partide bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 7'li koalisyon ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik HDP ve PKK'dan gelirken bu durum İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, masaya terör örgütlerinin gölgesinin düştüğünü öne sürerek İYİ Parti'den istifa etti.

HDP TARTIŞMALARININ BÖLDÜĞÜ İYİ PARTİ'DE ŞİMDİ DE YUMRUKLAR KONUŞTU: MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRBİRİNE GİRDİ
İç karışıklıkla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

"OYLAMA İPTAL EDİLDİ" İDDİASI
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamanın iptal edildiği belirtildi.

MUHABİRE DE SALDIRDILAR
Öte yandan tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Olay sonrası yaşananları anlatan Can, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığını ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığını söyledi.

Can yaşananları, "Zor şartlarda yayın yaptık, çünkü bir saldırıya maruz kaldık. Bir arbede içine girmiş olduk. Burası çok gergindi. Taraflar arasında fiziksel temasa varan bir kavga vardı. Sözlü sataşmalar vardı. Bu esnada biz de görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Görüntü alıp ses kaydetmeye çalışıyorduk. Bu esnada taraftar olduğunu düşündüğüm biri telefonumu aldı. Uzun süre dil döktüm defalarca basın mensubu olduğumu belirttim. Telefonumu daha sonra zorla tekrar geri alabildim. Şenol Sunat'ın çekim yapılmasına görüntü alınmasına tepki gösterildi. Bu tepki sonrasında kalabalık bize yöneldi. Aslında bir nevi bizi hedef göstermiş oldu. İnsanlar kamerayı aşağı doğru itmeye başladılar. Bana fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştılar. Zor anlar yaşadık ama yine de görevimizi yapmaya çalıştık. Zor anları da yaşadıktan sonra o gerginlikle bir yayın gerçekleştirdik." ifadeleriyle anlattı.

OLAY SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İYİ Parti’ye isabet eden kurşun kime yaradı? İYİ PARTİ'YE İSABET EDEN KURŞUN KİME YARADI?
Akşener 2 yılda 180 derece döndü! AKŞENER 2 YILDA 180 DERECE DÖNDÜ!
Mağduriyet tiyatrosu! Meral Akşener gururla sunar MAĞDURİYET TİYATROSU! MERAL AKŞENER GURURLA SUNAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA