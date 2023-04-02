HDP’nin gölgesinde kalan İYİ Parti’de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

MUHABİRE DE SALDIRDILAR

Öte yandan tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Olay sonrası yaşananları anlatan Can, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığını ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığını söyledi.

Can yaşananları, "Zor şartlarda yayın yaptık, çünkü bir saldırıya maruz kaldık. Bir arbede içine girmiş olduk. Burası çok gergindi. Taraflar arasında fiziksel temasa varan bir kavga vardı. Sözlü sataşmalar vardı. Bu esnada biz de görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Görüntü alıp ses kaydetmeye çalışıyorduk. Bu esnada taraftar olduğunu düşündüğüm biri telefonumu aldı. Uzun süre dil döktüm defalarca basın mensubu olduğumu belirttim. Telefonumu daha sonra zorla tekrar geri alabildim. Şenol Sunat'ın çekim yapılmasına görüntü alınmasına tepki gösterildi. Bu tepki sonrasında kalabalık bize yöneldi. Aslında bir nevi bizi hedef göstermiş oldu. İnsanlar kamerayı aşağı doğru itmeye başladılar. Bana fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştılar. Zor anlar yaşadık ama yine de görevimizi yapmaya çalıştık. Zor anları da yaşadıktan sonra o gerginlikle bir yayın gerçekleştirdik." ifadeleriyle anlattı.

OLAY SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU