Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ’da düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları

OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCANIYOR

Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukaraya açtığını görüyoruz. Özellikle bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu ramazanda daha cömert, devletimizin ilgili kurumları olağanüstü çaba harcıyor, 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

Milletçe 6 Şubat sabahı sadece kendi tarihimizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birine uyandık. Depremler, Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Hepimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Hem bu felaketin büyüklüğünü hem de yitip giden canlarımızın yüreğimize düşürdüğü ateş tarifsiz kalıyor.

Türkiye, bizim iktidarlarımız döneminde her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır.

HER YENİ SAATTE TEMEL ATIYORUZ

2020'de Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Gece gündüz çalışarak depremde evleri yıkılanların tamamını yeni yuvalarına kavuşturduk. Deprem sonrasında söz verdiğimiz 25 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Şimdiye kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Her saat yeni konutların temelleri atılıyor bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk 1 yılda olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak mağdurlara teslim etmektir.