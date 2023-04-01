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CHP medyasından seccade fetvası! Kılıçdaroğlu'nu kurtarma çabasında zirve

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Giriş: 01.04.2023 19:49
PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası verdiği pozla büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu verdiği fotoğrafta ayakkabıyla seccadenin üzerine basarak büyük bir skandala imza attı. Bu olay sonrası gelen tepkiler üzerine CHP'li isimler ve fondaş medya olayı meşrulaştırmaya çalıştı. Özellikle Nevşin Mengü yaptığı yayında adeta fetva vermeye kalkarken "İslam’da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça’da halı demektir." ifadelerini kullandı. .
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