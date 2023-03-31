Türker Ertürk’ten CHP kanalı TELE 1’de darbeleri meşrulaştırma çabası

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı.

Tele1 canlı yayınına konuk olan Ertük, "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullanmıştı.