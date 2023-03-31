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Son dakika | Togg'da İlk teslimat Başkan Erdoğan'a! Tarih belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Son dakika | Togg’da İlk teslimat Başkan Erdoğan’a! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz.

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