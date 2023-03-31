PKK'lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı! Soruşturma tamamlandı: "CHP'nin gazetecisi" polisimizi şehit etti

İNECEKLERİ YERİN KOORDİNATINI O VERDİ

İddianameye göre, Zeki Önen isimli şüpheli terör eyleminden önce Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı. Terör eylemini gerçekleştiren iki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit etti.

Ardından ise 13 Eylül 2022 tarihinde Irak'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne bu konumları verdi. Konumlar, eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin kullandıkları cep telefonlarına yüklendi.