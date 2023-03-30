TOGG Kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı? Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları ne kadar? 400.000 TL’ye varan taşıt kredisi hesabı

TOGG kredisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. 953 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan yerli ve milli TOGG otomobil için ödeme planlaması yapanlar araştırmalara başladı. Gözler Halkbank ve Ziraat Bankasına çevrilirken taşıt kredi hesapları da kalem kalem yapıldı. İşte TOGG kredisi ile ilgili detaylar...