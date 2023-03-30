TOGG Kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı? Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları ne kadar? 400.000 TL'ye varan taşıt kredisi hesabı
TOGG kredisi ön siparişlerin sonlanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Daha öncesinde düşük maliyetli kredi ve finansman desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Yerli ve milli otomobil için sabırsızlananlar ödeme kolaylığı için TOGG kredisine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki TOGG kredisi veren bankalar neler? Başvurular ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023
11:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
11:17
TOGG kredisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. 953 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan yerli ve milli TOGG otomobil için ödeme planlaması yapanlar araştırmalara başladı. Gözler Halkbank ve Ziraat Bankasına çevrilirken taşıt kredi hesapları da kalem kalem yapıldı. İşte TOGG kredisi ile ilgili detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
TOGG KREDİ VERİLECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg'un finansmanına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,
''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.
TOGG KREDİSİ NASIL ALINIR?
Togg için bankaların harekete geçmesi ve kısa süre içinde cazip faiz oranlı otomobil kredisi paketlerini açıklaması bekleniyor. Krediler sadece Togg'a özel olacak ve düşük maliyetli finansman sağlanacak.
TOGG İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR
Yine Bakan Nebati'nin açıklaması doğrultusunda kamuya ait öncelikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra katılım bankalarının Togg için harekete geçmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra özel bankaların da ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerin ardından sadece Togg'a özel kredi imkanları sunabilecekleri belirtililyor.
TOGG KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TOGG kredi başvuruları, faiz oranları ve geri ödeme tablosu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.