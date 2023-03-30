Togg bataryası ne kadara dolacak? Trugo şarj ücretlerini açıkladı! Togg kilometrede ne kadar yakacak?

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.

Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.

Optimum kullanımda Togg için kısa menzil en uzun 314 kilometre olurken uzun menzil ise 523 kilometre olarak belirlenmiş. Bu menziller kullanıma ve diğer unsurlara bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Bu da kilometre başına harcanan enerji ücretini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.