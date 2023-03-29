Canlı: Togg için kura çekimi heyecanı! Asil ve yedek liste belli oluyor...

TOGG'DAN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili T10X'i kullanıcılarla buluşmasına sayılı günler kala, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayan Togg yetkilileri, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.



Resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Togg'dan yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care/ Kullanıcı İlgi Merkezimizde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.