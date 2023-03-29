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Canlı: Togg için kura çekimi heyecanı! Asil ve yedek liste belli oluyor...

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Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Canlı: Togg için kura çekimi heyecanı! Asil ve yedek liste belli oluyor...

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg için kura çekimi başladı. Togg T10X modeli için ön siparişte rekor talep gelirken, 20 bin hak sahibi ve 20 binde yedek liste kısa süre içerisinde açıklanacak. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşecek TOGG kura çekiminin ardından isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Togg'u almaya hak kazananlar saat 22.30'da ilan edilecek. İşte detaylar...

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg için ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen kura çekimi tamamlandı. Togg'u almaya hak kazananlar saat 22.30'da ilan edilecek.

ÇEKİLİŞİ CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOGG'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMLI OLACAK

Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

TOGG'DAN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili T10X'i kullanıcılarla buluşmasına sayılı günler kala, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayan Togg yetkilileri, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Togg'dan yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care/ Kullanıcı İlgi Merkezimizde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

TOGG KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden ve TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

Yapamaz dediler! Togg sahipleri belli oluyor

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