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İYİ Parti İl Başkanlığı binası kurşunlandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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İYİ Parti İl Başkanlığı binası kurşunlandı!

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın kaçtığı ögrenilirken, polis inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il binasına geleceği belirtildi.

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