İYİ Parti İl Başkanlığı binası kurşunlandı!
Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın kaçtığı ögrenilirken, polis inceleme başlattı.
Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.
Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.
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