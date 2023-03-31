İYİ Parti İl Başkanlığı binası kurşunlandı!

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.