Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gidiyor. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılacak.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgede yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e giderek temel atma törenine katılacak.
İLK TEMELLER ATILDI
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgelerinde eş zamanlı olarak temel atma töreni gerçekleştirildi.
Böylelikle 61 bin 726 konutun yapım süreci başlatılmış oldu.
Son olarak bugün de depremin vurduğu Gaziantep ve Kilis'te temel atma töreni gerçekleştirilecek. 11 ilde temeli atılan konut sayısı ise 30 bine ulaştırılacak.
"GAZİANTEP'TE 7 BİN 87, KİLİS'TE 649 KONUT VE KÖY EVİ"
Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11 ilimizde 61 bin 726 konutumuzun yapım sürecini başlattık. Bugün; Gaziantep'te 7 bin 87 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle atıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...
- MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?
- TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
- Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!
- Cuma Hutbesi: 31 Mart bugünkü hutbenin konusu ne? Zekat: İslam'ın Dayanışma Köprüsü! Diyanet Tam metin PDF indir!
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?
- ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
- EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?