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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak

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Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis’te temel atma törenine katılacak

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e gidiyor. Başkan Erdoğan, Nurdağı'nda "Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgede yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan sonra bugün de Gaziantep'e giderek temel atma törenine katılacak.

İLK TEMELLER ATILDI

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgelerinde eş zamanlı olarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Böylelikle 61 bin 726 konutun yapım süreci başlatılmış oldu.

Son olarak bugün de depremin vurduğu Gaziantep ve Kilis'te temel atma töreni gerçekleştirilecek. 11 ilde temeli atılan konut sayısı ise 30 bine ulaştırılacak.

"GAZİANTEP'TE 7 BİN 87, KİLİS'TE 649 KONUT VE KÖY EVİ"

Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11 ilimizde 61 bin 726 konutumuzun yapım sürecini başlattık. Bugün; Gaziantep'te 7 bin 87 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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