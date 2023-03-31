Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Gaziantep Nurdağı ve Kilis’te temel atma törenine katılacak

"GAZİANTEP'TE 7 BİN 87, KİLİS'TE 649 KONUT VE KÖY EVİ"

Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11 ilimizde 61 bin 726 konutumuzun yapım sürecini başlattık. Bugün; Gaziantep'te 7 bin 87 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle atıyoruz." ifadelerini kullandı.