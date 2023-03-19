Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı: Nurdağı'nda 310 köy evinin inşasına başlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihi, kültürü, sanatı ve doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" bilgisini paylaştı.
Kurum'un, "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihi, kültürü, sanatı ve doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" ifadesini kullandığı paylaşımında, şu bilgilere yer verildi:
"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında Nurdağı'nda 935 adet ve İslahiye'de 1909 adet kalıcı konutun kurulacağı alanlarda zemin etüt çalışmasını yaparak ihale süreçlerini tamamladı. Yine Nurdağı ve İslahiye'de kurulan geçici barınma alanları olan yığma yapılar ve prefabrik evlerde günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların büyük bir bölümü kuruldu ve bir bölümü tamamlanma aşamasına geldi."
"KALICI KÖY EVİ İNŞAATLARINA BAŞLAYACAĞIZ"
Öte yandan, diğer illerde de önümüzdeki günlerde tüm ihalelerin tamamlanarak kalıcı köy evi inşaatlarına başlanacağı duyuruldu.
Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildiğini belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı Metin Sağır, şunları kaydetti:
"Köy evi tiplerimizin tamamı 3+1 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacak, ancak bölgesel farklı ihtiyaçlara göre de köylerimizde farklı yapı tiplerimizi kullanabileceğiz. 100 konutu geçen köylerimizde birer adet köy konağı, bir adet ibadethane de tarafımızca yapılarak hizmete sunulacaktır. Ahırı zarar gören ve ahırı yıkılan vatandaşlarımıza da 80 metrekarelik ahırımızı inşa ederek teslim edeceğiz. Diğer illerimizde de sırasıyla önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanacak ve yapım çalışmalarına en hızlı şekilde başlanacak."
- "DEPREM BÖLGELERİNDE 563 BİN 586 KONUT İNŞA EDİLECEK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bu bilgilere ek olarak, şunları paylaştı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlık tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. Asrın felaketinden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktadır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde inşa edilecektir."
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