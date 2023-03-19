Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı: Nurdağı’nda 310 köy evinin inşasına başlandı

Kurum'un, "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihi, kültürü, sanatı ve doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" ifadesini kullandığı paylaşımında, şu bilgilere yer verildi:

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında Nurdağı'nda 935 adet ve İslahiye'de 1909 adet kalıcı konutun kurulacağı alanlarda zemin etüt çalışmasını yaparak ihale süreçlerini tamamladı. Yine Nurdağı ve İslahiye'de kurulan geçici barınma alanları olan yığma yapılar ve prefabrik evlerde günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların büyük bir bölümü kuruldu ve bir bölümü tamamlanma aşamasına geldi."