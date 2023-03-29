Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’tan kritik açıklamalar

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.