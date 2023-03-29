Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’tan kritik açıklamalar
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Resmi karşılama ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. İkili temaslar sonrası Başkan Erdoğan ve Katalin Novak ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkilerde ve her alanda güçlü ilerleme mesajı veren Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile depremde yapılan yardımlar ve ilişkiler ele alındı.
(Kahramanmaraş depremi) Macar ekip 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardı.
Macaristan'a ve halkına teşekkür ediyoruz. Macaristan Gölcük depreminde de yardımımıza koşmuştu.
Macaristan ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ele aldık. Ekonomik, askeri, ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.
Savunma sanayii işbirliğimizim güçlendirilmesi üzerinde durduk. İlişkileri he alanda güçlendirileceğiz.
TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verme konusunda destek olacağız.
Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.
Detaylar geliyor...
MACARİSTAN CUMHURBAŞKANI NOVAK'A RESMİ TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.
Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Başkan Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.
Törenin ardından, Başkan Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti.
Karşılama töreninde, Macaristan arama kurtarma ekibi ve arama kurtarma köpeği de hazır bulundu.
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