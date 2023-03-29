Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Ankara'da! Anıtkabir'i ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Novak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Novak, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Novak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.
Beraberindeki heyetle fotoğraf çektirmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Novak, deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde içtenlikle müteessir olduğumu ve derin hürmetlerimi ifade ediyorum.
Atatürk'ün devlet kurma faaliyeti tüm Macar ve Türk halkının önünde bir örnektir. Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar olmasaydı, milletlerimiz arasındaki kardeşlik ve müttefiklik bağı günümüzde böylesine sıkı olmazdı.
Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın imzalanmasının 100'üncü yılına yaklaşırken, ilk yüzyılda olduğu gibi önümüzde en az böyle başarılı bir 100 yılın olduğunu düşünüyorum."
Novak, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
Başkan Erdoğan, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuğunu resmi akşam yemeğinde ağırlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri!
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?
- Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...
- EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
- Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
- Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
- 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek? TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?
- TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?