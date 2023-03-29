Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Ankara’da! Anıtkabir’i ziyaret etti

Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın imzalanmasının 100'üncü yılına yaklaşırken, ilk yüzyılda olduğu gibi önümüzde en az böyle başarılı bir 100 yılın olduğunu düşünüyorum."

Novak, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Başkan Erdoğan, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuğunu resmi akşam yemeğinde ağırlayacak.