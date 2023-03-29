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Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 11:36
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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