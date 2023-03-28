PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP’ye hangi sözü verdi?

Coşkun Başbuğ'un öne çıkan sözleri:

"PKK'nın HDP ile işbirliği içinde olduğunu ve bu yapının da Millet ittifakı diye tanımlanan oluşuma destek verdiğini asla unutmayalım. Burada sürekli olarak yıkmaktan, yakmaktan bahseden yapı her ne hikmetse konu seçimler olduğunda 'terör faaliyetlerine ara vereceklerini' açıklıyorlar. Şimdi bunlar sürpriz mi? Tabi ki değil. Düne kadar kapalı kapılar arkasında yürüyen işbirliği artık alenen ve uluorta yapılmaya başlandı. Bu işin tanımı budur.