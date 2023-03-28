PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi?
HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için aday çıkarmadı. Terör örgütü PKK da HDP ile Kılıçdaroğlu ortaklığı zarar görmesin diye "terör eylemlerine ara verme" kararı aldı. Terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıkladı. Bese Hozat aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da destek verdi. Peki Kandil HDP’den HDP koalisyondan ne istiyor? Hangi bakanlık pazarlığı yapıldı? Türkiye’yi nasıl paylaşacaklar? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve hakkında kapatma davası süren HDP ile Türkiye pazarlığına oturan proje koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan bir destek daha geldi. PKK elebaşı Bese Hozat, "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor tarihi anlamı var. Seçim bitene kadar eylemlerimize son verdik, sonra bakacağız" derken Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi konusunda , "Bu durum önemli ve anlamlı, seçim sonucunu etkileyecek." ifadelerini kullandı.
Bese Hozat'tan önce de terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek olmuştu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." demişti. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Peki 6'lı koalisyonun terörün siyasi uzantısı HDP'li görüşüp el sıkışması ne anlama geliyor? HDP'ye hangi tavizler verildi? Kandil HDP'den HDP koalisyondan ne istiyor? Hangi bakanlık pazarlığı yapıldı? Türkiye'yi nasıl paylaşacaklar? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.
Coşkun Başbuğ'un öne çıkan sözleri:
"PKK'nın HDP ile işbirliği içinde olduğunu ve bu yapının da Millet ittifakı diye tanımlanan oluşuma destek verdiğini asla unutmayalım. Burada sürekli olarak yıkmaktan, yakmaktan bahseden yapı her ne hikmetse konu seçimler olduğunda 'terör faaliyetlerine ara vereceklerini' açıklıyorlar. Şimdi bunlar sürpriz mi? Tabi ki değil. Düne kadar kapalı kapılar arkasında yürüyen işbirliği artık alenen ve uluorta yapılmaya başlandı. Bu işin tanımı budur.
PKK ve Kandil HDP'yi kast ederek 'Millet İttifakı üstüne düşeni yapıyor siz de üzerinize düşeni yapın' şeklinde verdiği talimat var. Bu tablo sahada işler halde Bu işbirliğinin sinsi şekilde aylardır hatta yıllardır işlediğini altını çizerek vurguladım. Kendini çeşitli şekilde tanımlayan partilerin maskelerini atarak gerçek kimliğini göreceğimizi söyledik ve bunlar şimdi yaşanıyor. Artık son düzlükteyiz ve seçim sürecine girildi. Artık yıkılanın bir daha ayağa kalkamayacağı bir zaman başladı.
Burada artık emperyalist güçlerin artık mantığı işlemeye başladı. Kimliklerini bir kenara bıraktılar. Sağcı solcu, milliyetçi veya muhafazakar hüvüyetlerini bıraktılar sahaya döküldüler. Hem Kandil'in hem de kendini Millet İttifakı dene yapının ağız birliği yaptığını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık ile başlayan hikayeler artık devler düşmanlığına dönüştü. HDP'li Sırrı Sakık 100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız mesajı veriyor demek ki bunları hesabı çok eskiye dayanıyor."
Mustafa Kemal Çiçek'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"HDP ile gelinen münasebetlerin ne noktaya geldiği ortada. Cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir parti ki ben Atatürk'ün ölümüyle bu rolün ortadan kalktığını düşünüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarını tartışma konusu eden kurucu unsurlarına saygı duymayan HDP ile ilişkisini tüm Türkiye net olarak görüyor. HDP hep masanın hep içerisindeydi.
İYİ Parti'nin 4-6 Mart arasındaki süreçte yaptığı hareketlerden dolayı aldığı tepkiler ve tahribat neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı sofra döndürüp genişletme çabaları başka bir yöne gitti. Tıpış tıpış HDP ile görüşecek. Bunu da zaten yaptılar. İYİ Parti artık masanın 4 küçük partisi ile muadil duruma inmiştir. İYİ Parti'nin yerini HDP almıştır. HDP'nin istedikleri ile koalisyonun mutabakat metni uyuşuyor."
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