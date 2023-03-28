28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan Filistin'e Türkiye'den desteğin süreceğini bildirdi. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de telefonda temaslarda bulundu. İki lider Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E TAM DESTEK

Başkan Erdoğan, Abbas'a Türkiye olarak, Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

İKİNCİ TEMAS CEZAYİR İLE

Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de telefonda temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.

İsrail Kubbet-üs Sahra’yı photoshopla çıkardı İSRAİL KUBBET-ÜS SAHRA'YI PHOTOSHOPLA ÇIKARDI
İsrail’de iç savaş tehlikesi İSRAİL'DE İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ
İsrail Kubbet-üs Sahra’yı photoshopla çıkardı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA