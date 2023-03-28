Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü

TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E TAM DESTEK

Başkan Erdoğan, Abbas'a Türkiye olarak, Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.