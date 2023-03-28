KADEM’den Sözcü’nün haberine yanıt: Gerçeği yansıtmamakta

Sözcü Gazetesi'nin yalan haberine tekzip yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü Gazetesi, Başkanımız Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun KADEM'in sosyal medyada kullanılan küfürlü dile dikkat çekmek amacıyla başlattığı kampanya için verdiği röportajdan ürettiği yalan haberle açıktan gazetecilik ve hukuk ilkelerini yok saymıştır. KADEM sitemize ait linkte de görüldüğü gibi verilen röportajın ne 6284 Sayılı Kanun ile ne de son dönemdeki siyasi tartışma ile ilgisi vardır.

Bu anlamda Sözcü Gazetesi'ni tümüyle yalan ve mesnetsiz habercilik anlayışından derhal vazgeçerek, hukuk ve meslek ilkelerine geri dönmeye davet eder, yalan haberden doğan hukuki haklarımızı eksiksiz ve etkin olarak sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."