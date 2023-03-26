İsrail’den skandal hareket! Fotoğraftan Kubbet-üs Sahra photoshopla çıkarıldı

Bir dönem Kubbet-üs Sahra'yı ele geçiren Haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir.

Daha sonra Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak, cami olarak ziyarete açmıştır.

Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur.

Yüzündeki Çiniler tamamen Osmanlı Devleti'nin eseridir.