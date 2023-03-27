27 Mart 2023, Pazartesi
İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail'deki son durum
İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde şiddetli olaylar yaşandı. İsrail Ordusu Radyosu'na konuşan protestocular, Netanyahu'nun istifasına kadar yolları kapatacaklarını belirtirken Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet "İsrail, 1967 savaşından bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, İsrail'de iktidardaki Likud partisinden 3 bakan, ülkede siyasi krize yol açan "yargı reformu" planını durdurma yönünde karar alması durumunda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu kararını destekleme niyetinde olduklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 06:56
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