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Haberler Galeri İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail'deki son durum

İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail'deki son durum

İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde şiddetli olaylar yaşandı. İsrail Ordusu Radyosu'na konuşan protestocular, Netanyahu'nun istifasına kadar yolları kapatacaklarını belirtirken Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet "İsrail, 1967 savaşından bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, İsrail'de iktidardaki Likud partisinden 3 bakan, ülkede siyasi krize yol açan "yargı reformu" planını durdurma yönünde karar alması durumunda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu kararını destekleme niyetinde olduklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 06:56
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İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

İSRAİLLİ 3 BAKAN, ÜLKEYİ KRİZE SÜRÜKLEYEN "YARGI REFORMUNUN" DURDURULMASINA YEŞİL IŞIK YAKTI

İsrail'de iktidardaki Likud partisinden 3 bakan, ülkede siyasi krize yol açan "yargı reformu" planını durdurma yönünde karar alması durumunda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu kararını destekleme niyetinde olduklarını açıkladı.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Gallant'ın görevden alınması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud'dan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ülkedeki krize ilişkin, "Açıklama yapmamanın bedelini ağır ödedik. Yargı sisteminde yapılacak reform gerekli ve hayatidir. Ancak ev yandığında kimin haklı olduğunu soramazsınız, su dökmeli ve içindekileri kurtarmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Zohar, "Eğer Başbakan, ülkede meydana gelen çatlağı önlemek için (yargı düzenlemesi) yasa tasarısını durdurmaya karar verirse, onun bu tutumunu desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de, yargı düzenlemesi konusunda yeniden değerlendirme yapma çağrısında bulundu.

"Her zamankinden daha elzem olan yargı reformuna duyulan derin ihtiyacı tespit etmekte değilse bile, bunu gerçekleştirme biçimi konusunda yanıldık." diyen Chikli, "Yani, (İsrail menşeli navigasyon yazılımı) Waze'de olduğu gibi, son varış noktası değişmese bile, rotanın yeniden hesaplanmasını tavsiye ederim. Evet, (yargıda reform konusunda) tamamen haklı olsak bile." görüşünü savundu.

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İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

Ekonomi Bakanı Nir Barkat da yasa tasarısını durdurma ve gelecekteki adımları yeniden değerlendirmeye karar verirse, Başbakan Netanyahu'nun bu kararını destekleyeceğini açıkladı. Barkat, "Reform gerekli ve bunu yapacağız, ancak bir iç savaş pahasına değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tartışmalı yargı düzenlemesinin en büyük savunucularından Adalet Bakanı Yariv Levin'in ise geri adım atmaya niyetli olmadığı kaydediliyor.

Levin'in, yasa tasarısının ertelenmesi veya askıya alınması halinde, hükümet koalisyonundan ayrılma tehdidinde bulunduğu belirtiliyor.

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İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

SAVUNMA BAKANI YARGI DÜZENLEMESİNİN DURDURULMASI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için dün hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek gelmişti.

Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını vermişti.

Bunun üzerine yüz binlerce İsrailli dün akşam saatlerinden itibaren ülke genelinde sokaklara dökülmüştü.

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İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

İSRAİL İSTİHBARAT ŞEFİ, PROTESTOLARIN HEDEFİNDEKİ BAŞBAKAN NETANYAHU'YLA GÖRÜŞMEK İÇİN KONUTUNA GELDİ

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, hükümetin tartışmalı "yargı reformu"nun ülkede yarattığı siyasi krizi görüşmek için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna geldi.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Gallant'ın görevden alınması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Haaretz'in aktardığına göre, Şin-Bet Başkanı Ronen Bar, tartışmalı yargı düzenlemesinin yarattığı siyasi kriz üzerine, protestoların hedefindeki Başbakan Netanyahu ile görüşmek için Başbakan'ın Batı Kudüs'teki evine geldi.

Bölgedeki protestocuların, Bar'a, "Demokrasiyi kurtar" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.

Şin-Bet Başkanı Bar ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi üst düzey devlet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda ve Netanyahu ile gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantılarında, hükümetin yargı düzenlemesine karşı endişelerini dile getirmişlerdi.