İsrail’de yargı reformu protestoları | Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İç savaş tehlikesi: Yüz binler sokağa döküldü! İşte İsrail’deki son durum

İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud'dan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ülkedeki krize ilişkin, "Açıklama yapmamanın bedelini ağır ödedik. Yargı sisteminde yapılacak reform gerekli ve hayatidir. Ancak ev yandığında kimin haklı olduğunu soramazsınız, su dökmeli ve içindekileri kurtarmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Zohar, "Eğer Başbakan, ülkede meydana gelen çatlağı önlemek için (yargı düzenlemesi) yasa tasarısını durdurmaya karar verirse, onun bu tutumunu desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de, yargı düzenlemesi konusunda yeniden değerlendirme yapma çağrısında bulundu.

"Her zamankinden daha elzem olan yargı reformuna duyulan derin ihtiyacı tespit etmekte değilse bile, bunu gerçekleştirme biçimi konusunda yanıldık." diyen Chikli, "Yani, (İsrail menşeli navigasyon yazılımı) Waze'de olduğu gibi, son varış noktası değişmese bile, rotanın yeniden hesaplanmasını tavsiye ederim. Evet, (yargıda reform konusunda) tamamen haklı olsak bile." görüşünü savundu.