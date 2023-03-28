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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.” dedi.

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