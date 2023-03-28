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Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Savunmada çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Savunmada çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda Mehmetçik ile İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz." dedi. Hitabında hükümetin tarihi projelerine de değinen Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Sincan'da İnsani Yardım Tugayı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar Programı'nda hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ASKERİMİZ FEDAKARCA ÇALIŞTI! BİRİLERİ ZIRVALAYIP DURUYOR"

Tarihçiler bizim milletimiz için asker millet ifadesini kullanır. Gerçekten de milletimizin her bir ferdinin askerliğin gerektirdiği mücadele ruhuna sahip olduğunu görüyoruz. Elbette günümüz eknolojisi ve şartları askerliğin kritik birimlerinin ve işlerinin profesyonel kadrolar eliyle yürütülmesini gerekli kılıyor. Ordumuz geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor. İnsani yardım tugayımız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hazır alan gelen doğal afetler arama ve kurtarma taburu onlarca canımızı enkaz altından kurtarmıştır. Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR TARAFINDA SİYASİ KRİZ VAR"

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depreme dayanıksız bina yaparsanız ilk büyük sallantında yıkılır. Ormanları korumazsanız ilk büyük yangında varınızı yoğunuzu kül eder. Ben Rizeliyim bizde heyelan çok olur. Öyle olur ki o çay fidanlarıyla birlikte evinizi de alıp götürür. Biz bir yandan yeni yapıların bu gerçekliğe uygun şekilde inşasını sağlarken mevcut yapı stokumuzu yenilemenin yollarını arıyoruz. Kamu binalarını da aynı anlayışla planlı bir şekilde yeniliyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında siyasi krizler, çatışmalar, gerilimler eksik olmuyor. Küresel her krizin ilk etki alanı merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 3,3 MİLYON AİLEYİ GÜVENLİ EVLERE KAVUŞTURDUK"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ"

Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete her alanda kalkınmasını, belli bir seviyeye getirmiş altyapısını kurmuş ülke haline geldik. Bugün güney sınırlarımızda daha ötesinde dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor inlerini başlarına geçiriyoruz.

"YENİ SAVUNMA PROJELERİYLE MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız.

Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız.

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