Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Savunmada çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ASKERİMİZ FEDAKARCA ÇALIŞTI! BİRİLERİ ZIRVALAYIP DURUYOR"

Tarihçiler bizim milletimiz için asker millet ifadesini kullanır. Gerçekten de milletimizin her bir ferdinin askerliğin gerektirdiği mücadele ruhuna sahip olduğunu görüyoruz. Elbette günümüz eknolojisi ve şartları askerliğin kritik birimlerinin ve işlerinin profesyonel kadrolar eliyle yürütülmesini gerekli kılıyor. Ordumuz geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor. İnsani yardım tugayımız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hazır alan gelen doğal afetler arama ve kurtarma taburu onlarca canımızı enkaz altından kurtarmıştır. Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.