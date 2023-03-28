28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş depremi sonrası başlatılan soruşturmalarda tutuklu sayısı 325 oldu

Kahramanmaraş depremi sonrası başlatılan soruşturmalarda tutuklu sayısı 325 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş depremi sonrası başlatılan soruşturmalarda tutuklu sayısı 325 oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde misafir edilen depremzedelerle buluştuğu iftar programında konuştu. Bakan Bozdağ burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA