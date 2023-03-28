Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin ile görüştü! Asgari ücrete zam geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Zirvenin önemini daha da artıran açıklama Bilgin'den geldi. İHA'nın aktardığına göre, Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi. Öte yandan yeni kararların alınması muhtemel bu görüşme öncesinde geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti. Bilgin yaptığı bir diğer açıklamada ise gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.
Alınacak kararların herkesin merakla beklediği bu ekonomi zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
ASGARİ ÜCRETE GELİYOR
İHA'nın aktardığına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere gittiği AK Parti Genel Merkezin'nde basın mensuplarının "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusu üzerine "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.
EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 5 bin 500'den 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise 2 bin liraya yükseltilmişti.
DÜZENLEME TBMM'DEKİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 lira olacak.
Bu düzenlemenin yıllık maliyeti de yaklaşık 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Yüksek yargı mensuplarının ek gösterge ve tazminatlarında da düzenlemeye gidildi.
BAKAN BİLGİN GAZİLERE GÜZEL HABER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.
Bakan Bilgin "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır. " ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL'YE ÇIKIYOR
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı düzenlemesine ilişkin çalışma başlattı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.
EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA
Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiği duyurmuştu.
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere yönelik bir müjdesi vardı; en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nasıl bir çalışma söz konusu ve asgari ücret için de benzer bir düzenleme, yeni bir artış söz konusu olur mu ara dönemde?" şeklindeki soruyu Başkan Erdoğan, şöyle yanıtlamıştı:
"Bu ekrandan o zaman bunu açıklayayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak yine bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun."
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