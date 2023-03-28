Batı’da ne varsa Doğu’da da var! Güneydoğu CHP’nin HDP’yle özerklik şartlı ittifakından rahatsız: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

Sedat Korkmaz (55): Diyarbakır'da esnafım. OHAL ve terörden çok çektik. AK Parti iktidarıyla yeni dönem başladı. Birçok yatırım yapıldı. Artık Batı'da ne varsa Doğu'da da var. Koalisyon hükümetleri yokluk demek. Şimdi de 7'li Masa çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. İstikrar ve güven sürsün.

TURİZMDE CAZİBE MERKEZİ OLDUK

Muhammet Gültaşlı (54): Terörden çok çektik. Yıllarca buraları geri kaldı. Son yıllarda yapılan yatrımlarla huzur sağlandı. Turizm açısından cazibe merkezi olan bölgemizde istikrar ve huzurun sürmesini istiyoruz.