Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan skandal sözler! AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını sevinçle karşılayan HDP, açıklamalarında vites artırdı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'yla kirli pazarlığa oturan HDP'den Cumhuriyet'e dil uzatmaya kadar varan açıklamalar gelirken, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarının azmettiricisi olduğunu, kardeşinin dağda olduğunu unutarak "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır" dedi. Demirtaş'ın sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığa oturması büyük tepkiyle karşılanırken bazı odaklar Cumhur İttifakı'nı destekeleyeceğini açıklayan HÜDAPAR üzerinden algı siyaseti yapmaya çalışıyor.
Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan HÜDA PAR başta CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından hedef alınırken İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal gibi isimler temasları kaşımaya başladı. Ancak 6'lı masa yandaşlarının ikiyüzlülüğü geçmiş temasların ortaya çıkmasıyla bir kez daha görüldü. Öyle ki Ali Babacan'dan Meral Akşener'e Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar masanın liderleri HÜDA PAR ile temas kurmuştu.
6'lı koalisyonun karalama kampanyasına terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş, Kobani olaylarının azmettiricisi olduğunu, kardeşinin dağda olduğunu unutarak "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Kadınlar, bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalı" dedi.
TERÖRDEN BESLENENLERDEN DEMOKRASİ DERSİ ALACAK DEĞİLİZ
Demirtaş'ın bu skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki gecikmedi. Dağ, "Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür. Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur" ifadelerini kullandı.
YENİ ORTAĞIN SİCİLİ KABARIK
Halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicili ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi.
Partinin iç tüzüğünün Kandil'de yazıldığının da ek delil olarak sunulduğu iddianamede HDP'li Selahattin Demirtaş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 685 isme 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istendi.
52'SİNE SİYASİ YASAK İSTENDİ
HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sezai Temelli, Ayla Akat Ata, Dirayet Dilan Taşdemir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi 685 HDP'li hakkında siyasi yasaklılık istenirken akıllara 6'lı masanın hangi siyasi yasak istenen isme bakanlık teklifi götüreceği sorusu geldi.
DEMİRTAŞ'IN KABARIK SİCİLİ
Cezaevinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş'ın ise adli sicili bir hayli kabarık. Demirtaş, 26. Dönem milletvekilliğinde 5 farklı davadan yargılanıp hapis cezasına mahkum edildi.
PKK'lı teröristleri kastederek, "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" diyen Demirtaş, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Demirtaş'ın cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 26 Nisan 2021'de onandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Demirtaş bu davadan ise 22 Mart 2021'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı mahkemede tehdit ederek duruşmada hedef gösteren Demirtaş, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MASANIN ORTAĞI DA DAVAYA TARAF
6'lı masanın ayaklarından HDP'ye yeşil ışık yakan Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yine kamu görevlilerine hakaretler savuran Demirtaş, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.
Davada Ahmet Davutoğlu'da müşteki olarak yer aldı. 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanıp 1 yıl 9 ay hapis cezası alan Demirtaş'ın yine kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
37 MASUM CANIN ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİ
26. Dönem Milletvekiliği döneminde 5 farklı davadan 12 yıl 10 ay hapis cezası alan Demirtaş, 6-8 Ekim Kobani olaylarının da azmettiricisi olarak halen Ankara'da 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluşan iddianameyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamedeki şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu olarak yer alıyor.
Demirtaş hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan bir kez, Adam Öldürme suçundan ise 37 kez ağır müebbet hapis cezası isteniyor. Demirtaş'a ayrıca iddianame kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, yağma gibi birçok farklı suçtan da ceza istenirken, dava dosyasında 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer alıyor.
HDPKKK'NIN KANLI KRONOLOJİSİ
Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıktı ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullandı. Demirtaş, öldürülen teröristlerin ailelerini ziyaret etmeyen milletvekillerine parti disiplini gereği soruşturma açacağını açıkladı.
2014-2019 arası HDP'li belediyelere ait araçların terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında kullanıldığı fotoğraflarla belgelendi. HDP'liler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a açıkça destek verdi.
İşte HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi:
Tarih: 13 Kasım 2012
DEMİRTAŞ: "ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuştu. Demirtaş, "Öcalan'ın posterini Kürdistan'da asmayacaklar da nerede asacaklar? Daha (Abdullah Öcalan) heykelini dikeceğiz. Bunu kafanıza yazın" iddiasında bulundu.
Tarih: 21 Mart 2014
SAKIK: "İT SÜRÜLERİ, SİZ MUSTAFA KEMAL'İN DEĞİL ASKERLERİ GENERALİ OLSANIZ NE YAZAR"
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Hani Baba Caddesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen nevruz mitinginde konuşmada yaptı. Sakık; "Kürtlere karşı zulüm politikaları uyguladılar, Ağrı'da isyanlar, Dersim'de katliamlara neden oldular. Gidip katliamları yapanlar Mustafa Kemal'in askerleri ve İsmet İnönü'ydü. İt sürüleri, siz Mustafa Kemal'in değil askerleri generali olsanız ne yazar. Haddinizi bileceksiniz bu halka saygı göstereceksiniz" iddiasında bulundu.
Tarih: 6 Ekim 2014
EYLEMLERİ HDP GENEL MERKEZİ ORGANİZE ETTİ
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemleri organize ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.
"HALKLARIMIZI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabından 6 Ekim 2014 tarihinde paylaşımda bulunuldu ve "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.
HDP Genel Merkezi'nin çağrısıyla başlayan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
YASİN BÖRÜ VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz; Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildi.
Tarih: 18 Mart 2015
"İT SÜRÜLERİ"
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Nevruz programında konuştu ve "Demiştim ki ey oradaki çeteler. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri. Bundan dolayı ve 30 Mart, 1 Haziran seçimlerindeki o yenilgiden dolayı Adalet Bakanı bizzat talimat veriyor ve hakkımda dava açılıyor. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar it sürüsüdür, onlar bu halka düşmandırlar" iddiasında bulundu.
Tarih: 19 Temmuz 2015
YÜKSEKDAĞ: "SIRTIMIZI YPJ'YE, YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, Kobani'deki (Ayn el Arap) temaslarının ardından geldiği Suruç ilçesinde programa katıldı. Programda konuşan Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz" dedi.
Tarih: 20 Temmuz 2015
DEMİRTAŞ'TAN "SİLAHLANMA ÇAĞRISI"
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'ta, DAEŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından, "Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir" dedi.
Tarih: 25 Temmuz 2015
"PKK'NIN ÖYLE BİR GÜCÜ VAR Kİ SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarının savaş uçakları tarafından bombalanması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen protesto eylemine katıldı.
Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin" iddiasında bulundu.
Tarih: 8 Ağustos 2015
HENDEK OPERASYONLARINDA 793 ŞEHİT VERİLDİ
8 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlayan hendek operasyonları, 2016 yılının son aylarına kadar devam etti. Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonlarında 793 şehit verildi. HDP yöneticileri, hendek operasyonlarına karşı çıktı.
Tarih: 18 Ağustos 2015
DEMİRTAŞ'TAN "SÖZDE ÖZERKLİK" İLANINA DESTEK
Selahattin Demirtaş, hendek operasyonlarına karşı çıktı. Demritaş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerleşim yerlerinde "sözde özerklik" ilan edilmesi üzerine, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuşmada yaptı.
Demirtaş: "Demokratik özerklik elbette Türkiye'de tartışılması gereken demokratik bir sistemdir. Bir yönetim modelidir. Nasıl birileri başkanlık sistemini tartıştırmak istiyorsa partimizin de önerdiği model Türkiye'nin her yeri için güçlendirilmiş, yerinden yönetim modelleridir. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yönteme partimizin sıcak bakması mümkün değil. Biz, elbetteki halk inisiyatiflerini, halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz ama dediğim gibi herkes tuzaklara karşı dikkatli olmalıdır."
Tarih: 28 Ağustos 2015
"KÜRTLER ÖZERKLİK İSTEMESİN DE NE YAPSIN"
Selahattin Demirtaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Demirtaş vekillerinin Yüksekova'ya giremediğini öne sürerek, "AK Parti valisi, panzerlerle tankla TOMA ile şehrin girişini kapatmış. Arkadaşlarımız yüzde 100 oy aldılar. Şimdi ben size söylüyorum, Kürtler özerklik istemesin de ne yapsın" iddiasında bulundu.
Tarih: 31 Ağustos 2015
SÖZDE ÖZERKLİK AÇIKLAMASI
Figen Yüksekdağ, Hakkari'de ilçe binasında açıklamada bulundu:
"Bizleri yönetmeye çalışanlara karşı bizim kendi kendimizi yönetme, şehirlerimizi ve hayatlarımızı, geleceğimizi yönetme hakkını elimize almamız gerekir. Bugün Hakkari halkının da yaptığı budur. Bizler bu meşru hareketi bütün Türkiye'nin demokratik hareketi ve yeniden kuruluşunun temeli olarak görüyoruz"
Tarih: 1 Eylül 2015
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN AİLESİNİ ZİYARET
Figen Yüksekdağ, Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Ekin Wan" kod adlı Kevser Eltürk'ün ailesini ziyaret etti, "Ekin Wan ve yoldaşları asla başımızı eğmediler" iddiasında bulundu.
Tarih: 11 Eylül 2015
"CİZRE YANARSA BODRUM DA YANAR"
Selahattin Demirtaş, 11 Eylül 2015 tarihinde HDP grup toplantısını Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirdi. Demirtaş, güvenlik güçlerinin operasyonlarını eleştirerek, "Türkiye'nin batısında yaşayan kardeşlerim bizler bugün Cizre için susarsak bu ateş her yeri herkesi yakar. Sanmayın ki burada Cizre yanarsa Bodrum'da güzel yaşanılacak. Çünkü Bodrum Cizre'ye çok uzak değil" iddiasında bulundu.
Tarih: 6 Ekim 2015
"BEN SORUŞTURMA AÇTIRIRIM"
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6 Ekim 2015 tarihinde açıklamada bulundu ve PKK'lı teröristlere sahip çıktı. Demirtaş, "Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında, 'Milletvekili PKK'li teröristin cenazesinde'… Ben çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım, cenazesine de gideceksin taziyesine de. (…) Hükümet çevresinden bugüne kadar tek bir PKK'linin acısıyla ilgili tek bir cümle duydunuz mu?" iddiasında bulundu.
Tarih: 9 Temmuz 2016
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KAMYONLA SALDIRI
Cevizli Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait... Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtı.
KUTU-KUTU-KUTUSİLAH TAŞIDILAR
Bitlis/Güroymak, Bitlis/Hizan, Bitlis/Yolalan, Iğdır/Hoşhaber belediyeleri tarafından belediye araçlarıyla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.
İŞ MAKİNELERİYLE HENDEK
Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.
Varto ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarınca hendek kazma olaylarında Varto Belediyesine ait kepçe kullanıldı. Rasim Gülçin'in kepçe ile hendeği kazdığı esnada ekiplerin gelmesi üzerine kepçe ile kaçtığı tespit edildi.
Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.
BELEDİYE ARACIYLA PATLAYICI
Hakkari'de, Meskan Tepede Kalekol inşaatını protesto etmek amacıyla HDP il örgütü tarafından yapılacak eyleme destek için Hakkari Belediyesine ait 30 AF 001 plakalı araçla götürülmek istenen 16 kutu torpil türü patlayıcı malzeme ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Çatak ilçe merkezindeki yol kontrol uygulamasında Çatak Belediyesi'ne ait kamyonda çok sayıda patlayıcı madde bulundu. 2 belediye çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.
CENAZE ARACI ÖRGÜT ARACI
Silopi Belediyesi'ne ait çuvallar içerisinde 7.62 mm çapında yaklaşık 5 bin adet fişek ve 27 adet hücum yeleği ele geçirildi. Belediyelere ait cenaze araçları, teröristlerin fotoğrafları ve örgütün sözde paçavralarıyla birer propaganda aracına dönüştürüldü.
TERÖRİSTLERE KİRALANDI
Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi tarafından teröristlerin ailelerinden belediyeler için araç kiralanmış ve bu araçlar teröristlerce kullanıldı. Kullanılan araç içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktı, üç terörist (ölü) ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aracın teröristin babası adına kayıtlı olduğu ve teröristin belediyede taşeron olarak çalıştığı tespit edildi.
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