Terörden tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’tan skandal sözler! AK Partili Hamza Dağ’dan tepki: Terör örgütünün kuklası

Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan HÜDA PAR başta CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından hedef alınırken İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal gibi isimler temasları kaşımaya başladı. Ancak 6'lı masa yandaşlarının ikiyüzlülüğü geçmiş temasların ortaya çıkmasıyla bir kez daha görüldü. Öyle ki Ali Babacan'dan Meral Akşener'e Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar masanın liderleri HÜDA PAR ile temas kurmuştu.

6'lı koalisyonun karalama kampanyasına terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş, Kobani olaylarının azmettiricisi olduğunu, kardeşinin dağda olduğunu unutarak "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Kadınlar, bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalı" dedi.