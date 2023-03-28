AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, 2. dönem sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce açık lise öğrencisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için 2. dönem takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
- Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
- Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
- TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?
- 7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?
- EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?