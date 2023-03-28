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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?

"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, 2. dönem sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce açık lise öğrencisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?

"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için 2. dönem takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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