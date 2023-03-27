FOX TV'nin AK Parti algısı rakamlarla çürütüldü! Muhalefet için oy isteyen Gülbin Tosun'dan skandal sözler
ABD merkezli haber kanalı FOX, geçmişten bu yana Başkan Erdoğan ve AK Parti hakkında yaptığı yalan haberler kurgusunu bir adım daha öteye çalışarak, muhalefet için ekranlardan oy istedi. Kanalın sunucusu Gülbin Tosun Başkan Erdoğan'ın aile, kız çocuklarının eğitimi ve çalışma hayatında kadın istihdamı konularında yaptığı devrim gibi yenilikleri görmezden gelerek skandal ifadeler kullandı. Tosun ifadelerinde "Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor" dedi.
Seçim tarihi yaklaştıkça muhalif medyada propaganda dozu artmaya devam ediyor. Özellikle yabancı sermayeli medya şirketleri açıktan muhalefete oy isteyecek boyutlara ulaştı.
GÜLBİN TOSUN, KADINLARDAN MUHALEFET İÇİN OY İSTEDİ
FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun, son bülteninde adeta muhalefet için kadınlardan oy istedi. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara değinen Tosun, iktidara yüklendi.
"CUMHUR İTTİFAKI ZİHNİYETİ SİZDEN OKUMANIZI İSTEMİYOR, ÇALIŞMANIZI İSTEMİYOR"
Bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Tosun şöyle konuştu:
"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...
Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...
Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"
KADIN İSTİHDAMI ORANI 2022'DE REKOR KIRDI
Türkiye'de kadın istihdam oranı geçen yıl yüzde 30,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede 2022'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. Aynı dönemde ülkede istihdam oranı yüzde 47,5 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı.
Kadın istihdam oranının, geliştirilen teşvik mekanizmaları ve alınan önlemlerin etkisiyle yıllar itibarıyla arttığı görüldü. Serinin açıklandığı 2005'te yüzde 19,4 olan kadın istihdam oranı, 2018'de yüzde 29,4 seviyesine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının başladığı 2020'de son 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 26,2'ye gerileyen kadın istihdam oranı, 2021'de tekrar yükselişe geçerek yüzde 28'e ulaştı. 2022'de yüzde 30,4'e çıkan kadın istihdam oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
KADIN İSTİHDAMI 10 MİLYON SINIRINA GELDİ
Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 2005'te 4 milyon 773 bin seviyesinde iken 2015'te 8 milyona, 2019'da 8 milyon 925 bine çıktı. 2020'de 8 milyon 299 bine gerileyen bu sayı, takip eden yıllarda hızla artarak 2021'de 9 milyona, 2022'de ise 9 milyon 935 bine ulaştı. Böylece, ülkede istihdam edilen kadın sayısı 2005-2022 döneminde 2 katına çıkmış oldu.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ'DAN SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ:
Kanalın sunucusu Gülbin Tosun'un skandal sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ "FOX TV'ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK'nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.
Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye'nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koyun." dedi.
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