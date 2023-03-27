FOX TV’nin AK Parti algısı rakamlarla çürütüldü! Muhalefet için oy isteyen Gülbin Tosun’dan skandal sözler

KADIN İSTİHDAMI 10 MİLYON SINIRINA GELDİ

Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 2005'te 4 milyon 773 bin seviyesinde iken 2015'te 8 milyona, 2019'da 8 milyon 925 bine çıktı. 2020'de 8 milyon 299 bine gerileyen bu sayı, takip eden yıllarda hızla artarak 2021'de 9 milyona, 2022'de ise 9 milyon 935 bine ulaştı. Böylece, ülkede istihdam edilen kadın sayısı 2005-2022 döneminde 2 katına çıkmış oldu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ'DAN SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ:

Kanalın sunucusu Gülbin Tosun'un skandal sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ "FOX TV'ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK'nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.

Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye'nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koyun." dedi.