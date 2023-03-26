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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyon ortakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Paravan aday

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 6’lı koalisyon ortakları ve Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Paravan aday

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır." dedi.

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