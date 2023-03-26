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Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Muharrem İnce güncel imza sayıları...

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Muharrem İnce güncel imza sayıları...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 50 günden az bir süre kala cumhurbaşkanı adaylarına imza verme işlemi devam ediyor. YSK'ya başvurarak aday olmak isteyen isimler 100 bin imza toplamak için çalışmalarına devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olmuştu. Peki başvurusu kabul edilen diğer adaylardan 100 bin imza toplayan oldu mu? Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı kaç? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

11 ADAY BAŞVURDU
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

İNCE 100 BİNİ GEÇTİ
İmza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

Hafta sonu da devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.

Buna göre saat 13.00 itibariyle son tablo şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 104 bin 969

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 67 bin 127

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 20 bin 918

Yakup Türkal 2500

Erkan Trükten 1647

Ahmet Özal 1041

İrfan Uzun 717

Murat Ünver 375

Hilmi Özden 343

Davut Turan 106

ANLIK TAKİP EDİLEBİLİR
Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullanmıştı.

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